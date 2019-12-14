https://static.news.ru/photo/fa8ad1ba-1e7a-11ea-b043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Košinár/Public Domain/commons.wikimedia.org

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.

Когда мы поймём, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу, — подчеркнул министр в эфире телеканала «Украина».

Он отметил, что сам выступает за миротворческую миссию, но последний выбор за президентом страны. По его словам, у команды украинского лидера есть несколько планов относительно этой проблемы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо изменить Минские соглашения, лежащие в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.