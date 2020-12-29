МИД Украины пообещал превратить Крым в адскую тему для России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/1a586bda-4a74-11eb-99a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из «священной» в адскую тему для России в 2021 году. Дипломат также собирается добиться усиления давления на Москву. Он хочет, чтобы каждый гражданин Незалежной знал — когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.

Руководитель ведомства отметил, что основным механизмом давления станет начало работы так называемой Крымской платформы. Это переговорная площадка для координирования усилий международного сообщества, направленных на возврат полуострова в состав Незалежной. Кроме того, организация, по словам Кулебы, защитит права жителей Крыма, которые, по мнению Киева, якобы страдают от преследований, передаёт портал ТСН. Киев уже предложил присоединиться к саммиту представителям США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и других западных стран.

Мы ещё проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнёрами смысл того, что мы туда (в «Крымскую платформу». — NEWS.ru) закладываем, — заявил Кулеба.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина раз и навсегда порвала с «русским миром». Отныне Киев будет идти западным путём развития, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Он отметил, что страна выработала два принципа, которыми никогда не пожертвует. По словам дипломата, во-первых, Киев не собирается отказываться ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина хочет развиваться как европейская страна.