МИД Украины пообещал не пользоваться «зерновой сделки» для военных целей Кулеба: Киев не будет использовать гуманитарные коридоры в Черном море для военных целей

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER подтвердил, что Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры в рамках «зерновой сделки» для военных целей. По словам министра, гарантии являются «всего лишь способом России сохранить лицо». Он отметил, что Москва вернулась в «продуктовую сделку» не потому, что «кто-то ей дал какие-то гарантии, а потому что было очень много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции».

Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях, — сказал Кулеба.

Минобороны РФ 30 октября сообщило, что Москва приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения на корабли Черноморского флота 29 октября. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

2 ноября в ведомстве заявили, что Россия возобновляет участие в зерновом соглашении. В опубликованном в Сети заявлении отмечается участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке. Ведомство уточняет, что «черноморская инициатива», приостановленная после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь, будет возобновлена.