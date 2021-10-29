МИД Украины ответил на обвинение в дискриминации поляков

Обвинения в адрес Украины в дискриминации поляков являются некорректными и не отражает реальное состояние дружественных и партнёрских отношений между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает агентство «РБК-Украина».

Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши, — заявил он.

Как отметил Николенко, такие слова тем более удивляют, что они прозвучали на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине. Он подчеркнул, что комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу.

В МИД также призвали польскую сторону воздерживаться от «политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон» для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Ранее о дискриминации поляков на Украине из-за свободы вероисповедания и образования на родном языке заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский. По его словам, граждане польского происхождения вынуждены уезжать из Украины из-за социально-экономической ситуации в стране.

Ранее парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметила, что власть Украины, которая стремится в Европу, проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Члены партии обвинили правительство в том, что оно принудительно ограничивает право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни.