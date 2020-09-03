МИД Украины отверг обвинения Лукашенко во вмешательстве в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/737a6212-edf5-11ea-907d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mfa.gov.ua

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко, что украинские силовики ведут подрывную деятельность в республике.

В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнёров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков, — говорится в заявлении ведомства.

Киев призвал Минск «не искать врагов там, где их нет». Украинская сторона также подчеркнула, что не ведёт и не будет вести никаких действий, направленных на дестабилизацию Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии, писал NEWS.ru.