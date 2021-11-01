МИД Украины отреагировал на слова Лаврова о провокациях в Донбассе

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев пытается втянуть Москву в дипломатический процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Так он ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова о провокациях и попытках Украины вовлечь Россию в военные действия на востоке страны. Об этом сообщает «Европейская правда».

Николенко заявил, что украинское руководство стремится образумить Россию и призывает прекратить мыслить категориями войны. Однако Москва игнорирует предложения по мирному урегулированию конфликта, отметил он.

За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи, — заявил официальный представитель МИД Украины.

Он подчеркнул, что Россия отказывается соблюдать договорённости, достигнутые на саммитах «нормандской четвёрки». По словам Николенко, речь идёт об отводе сил и средств от линии разграничения и соблюдении режима прекращения огня. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия.

Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Обострение ситуации на Украине налицо, отметил министр.

Он также прокомментировал заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину. По его словам, подобные слова далеки от истины.