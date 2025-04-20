МИД Украины оказался недоволен «российским» Киевом и потребовал извинений МИД Украины потребовал от Fox News извинений за обозначение Киева российским

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Украинский МИД потребовал публичных извинений от американского телеканала Fox News, сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в соцсети X. Это произошло после того, как в эфире пасхальной трансляции Киев был ошибочно обозначен как российский город.

Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил, — подчеркнул представитель МИД.

По информации зрителей, телеканал во время трансляции пасхальной литургии из Киева указал локацию как «Россия». Ошибку позже устранили. В то же время примерно в течение получаса в эфире Fox News показывали богослужение из храма Христа Спасителя в Москве.

Ранее министр обороны Украины Рустам Умеров заявил о готовности страны принять 90% условий мирного плана, предложенного США: Вашингтон рассматривает экономические стимулы для России, включая частичное снятие санкций. Ключевым спорным моментом остается территориальный вопрос — Киев настаивает на непризнании новых границ, допуская лишь заморозку конфликта. Кроме того, американский президент Дональд Трамп предупредил о прекращении посредничества США в случае отказа Москвы.