Залужному нашли новую работу Экс-главком ВСУ Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании, сообщил украинский МИД. Кандидатуру генерала на этот пост уже утвердил президент страны Владимир Зеленский, отметили в ведомстве.

В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, — сообщило дипведомство.

Месяц назад, за несколько дней перед отставкой Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывал, что генерал к тому моменту уже согласился возглавить украинское посольство в Лондоне. Парламентарий отметил, что когда людей с Украины отправляют послами в Великобританию, это уже «политическая пенсия», потому что назад никто никогда не возвращается. По его словам, это уже стало «традицией» на Украине.

В феврале украинский генерал в отставке Сергей Кривонос рассказывал, что военнослужащие ВСУ восприняли решение Зеленского снять Залужного с должности главкома армии «плохо и очень резко». Он предположил, что сменой военного руководства президент Украины рассчитывал улучшить свою репутацию.