МИД Украины обвинил Орбана в «патологическом принебрежении» к стране

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Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его политическую близорукость и пренебрежение к стране и народу. Такое заявление сделали в украинском Министерстве иностранных дел. Там отметили, что венгерский политик косвенно призывает к поражению Киева и призвали его использовать «тесные связи с Москвой» для «прекращения агрессии».

Ранее Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet заявил, что мир на Украине наступит лишь тогда, когда того пожелают США, продолжающие поддерживать Киев деньгами и оружием.

Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров, — говорится в сообщении МИД Украины.

Украинские дипломаты рекомендовали венгерскому премьеру спросить самого себя, действительно ли он хочет мира и если ответ окажется утвердительным, «использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что США могут прекратить поддержку Киева после 2023 года. При этом политик отметил, что в таком случае ВСУ продолжат сражаться самостоятельно, так как Украине помогает не только Вашингтон.

В свою очередь американский генерал в отставке Барри Маккеффри заявил, что украинская армия несет огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии. Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.