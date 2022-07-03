МИД Украины обиделся на французские СМИ за статью об окружении Лисичанска Представитель МИД Украины Николенко обвинил AFP в подыгрывании Кремлю

Фото: Стрингер/РИА Новости

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обвинил французских журналистов из AFP (Agence France-Presse) в том, что они стали «жертвой российской пропаганды». Таким образом дипломат прокомментировал новость в своем Twitter-аккаунте, опубликованную на портале агентства, о том, что «украинские сепаратисты окружили Лисичанск».

AFP стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения «украинскими сепаратистами», представляя войну России против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует, — высказался Николенко.

Ранее представители Генштаба ВСУ сообщили об отступлении украинских солдат с занятых позиций в Лисичанске. Уточняется, что боевики Украины покинули занимаемые рубежи, чтобы сохранить свои жизни. В сообщении Генштаба отмечается, что Вооруженные силы России и союзных войск превзошли украинскую армию числом и количеством вооружения. В связи с этим бойцы ВСУ решили оставить оборонительные рубежи во избежание «роковых последствий».

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ и ЛНР перешел Лисичанск.