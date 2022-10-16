МИД Украины: князь Владимир желал, чтобы Киевская Русь вступила в Евросоюз

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Министерство иностранных дел Украины опубликовало в Twitter пост о том, что князь Владимир еще в 988 году хотел вступления Киевской Руси в Евросоюз, выбрав в качестве официальной религии христианство. В ведомстве подчеркнули, что нынешние потомки с Украины продолжают дело великого правителя.

Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости, — говорится в публикации.

23 июня саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Накануне депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

Ранее первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рассчитывает на получение ее страной статуса кандидата в Европейский союз уже этим летом, а на полноценное членство в ЕС — в 2024 году. По ее словам, уже очень скоро Украине удастся выполнить все требования, которые выдвинул Евросоюз, и страна будет полностью готова стать его частью.