МИД Украины: Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе

Власти Украины не планируют проведения наступательной военной операции в Донбассе. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба написал в Twitter. По его словам, Киев нацелен на урегулирование конфликта дипломатическим путём. Ранее в России назвали ложью информацию о подготовке вторжения на Украину. Крымский депутат предположил, что эти сообщения могут делаться намеренно для отвлечения внимания от подготовки провокаций как раз украинской стороной.

Мы видим всплеск российской дезинформации, включая ложные обвинения Украины в планировании военного нападения на Донбасс. Скажу официально: Украина не планирует военного наступления на Донбасс. Мы нацелены на поиск политических и дипломатических решений конфликта, — говорится в сообщении Кулебы.

Министр добавил, что Украина продолжает упорно работать над возрождением «нормандского формата» с Германией и Францией в качестве посредников.

Ранее Служба внешней разведки РФ обвинила Госдеп во лжи о готовящемся нападении на Украину. По заявлению ведомства, информация о концентрации на территории России сил для военного вторжения в соседнюю страну не соответствует действительности.

«Вбросами» назвал подобные публикации в иностранных СМИ и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, ряд американских изданий используется для целенаправленной информационной кампании против РФ.

По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия сосредоточила у границ Украины более 90 тысяч военнослужащих. Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину к концу января — началу февраля 2022 года.