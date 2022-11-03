МИД Украины: Киев не давал новых обещаний по зерновому коридору

Фото: shutterstock

Киев не давал никаких новых обещаний по зерновому коридору, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что его страна четко придерживается положений зернового соглашения, а возвращение России в сделку объяснил дипломатическими усилиями ООН и Турции.

Наше государство не взяло новых обязательств, выходящих за рамки уже существующих в зерновом соглашении, — написал Николенко.

По его словам, Украина продолжает придерживаться соглашения о зерновом коридоре, никогда не подвергала его опасности, не использовала в военных целях и не планирует делать этого.

Что касается возвращения России в зерновую сделку, то, по словам Николенко, это произошло благодаря усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они «нашли слова, которые понял Путин». Представитель МИД добавил, что «это была позитция силы, а не поступок».

Накануне Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке.

Историк Алексей Анпилогов предположил, что Киев вряд ли сдержит свои заверения по сделке, хотя они и даны в обязывающей форме. По его мнению, украинская сторона может вскоре их нарушить.