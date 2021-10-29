МИД Турции призвал Киев не называть свои беспилотники Bayraktar турецкими

Купленные Украиной у Турции беспилотники Bayraktar перестают быть турецкими, поэтому Киев должен перестать использовать название страны в этом контексте. Об этом на полях саммита G20 заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт телеканал «Россия 1».

Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестаёт быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине, — отметил министр.

Дипломат пояснил, что Турция в ходе борьбы с терроризмом сталкивалась с вооружением, сделанным в разных странах, в том числе и в России, но при этом она никогда не выдвигала Москве никаких обвинений по этому поводу.

Украина также должна перестать использовать название нашей страны, — добавил он.

Как сообщалось, 26 октября Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.