МИД Турции: миротворцы РФ должны обеспечить работу Лачинского коридора

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает Баку в борьбе против незаконной эксплуатации природных ресурсов Карабаха. Дипломат указал, что на российских миротворцах лежит ответственность по обеспечению работы Лачинского коридора, сообщается на сайте турецкого МИД.

У российских миротворцев есть миссия по поддержанию мира в Лачинском коридоре. Но, с другой стороны, присвоение природных ресурсов на азербайджанских землях не соответствует международному праву. Это кража богатств Азербайджана, — заявил Чавушоглу.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Позже в МИД Азербайджана сообщили, что акция протеста, которую проводят азербайджанские активисты на дороге Шуша — Лачин, — акт законного недовольства действиями Армении.

В свою очередь и. о. главы МИД Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что Азербайджан заранее спланировал перекрытие Лачинского коридора для создания гуманитарного кризиса в Карабахе. По его словам, об этом свидетельствуют действия Баку в последние дни, в том числе «непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня, а также перебои с поставками газа в Карабах».