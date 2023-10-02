МИД Словакии вызвал российского посла из-за заявления Нарышкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла, чтобы высказать ему протест в связи с заявлением главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщает ведомство республики на официальном сайте. В МИД уточнили, что директор СВР высказался о выборах в стране во время действия моратория на агитацию. Его слова назвали умышленной дезинформацией.

Министерство иностранных дел Словакии в понедельник вызвало представителя посольства РФ в республике. Причиной послужило заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, которое он сделал во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии, — говорится в сообщении.

МИД призвал РФ прекратить «дезинформационную деятельность, направленную на Словакию».

Ранее Нарышкин заявил, что в последнее время в Словакии наблюдается усиление вмешательства администрации президента США Джо Байдена во внешнеполитическую ситуацию. Он связал это с подготовкой страны к внеочередным парламентским выборам.

На парламентских выборах в Словакии победила партия бывшего премьера республики Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, политика «обзывают» пророссийским, потому что он думает о суверенитете собственной страны.