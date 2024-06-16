В Швейцарии сделали важное заявление об участии РФ в саммите по Украине МИД Швейцарии признал, что ни один пункт коммюнике по Украине невозможен без РФ

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Иньяцио Кассис

Ни одно из положений, которые обсуждали на конференции по Украине, не может быть реализовано без участия России, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, чье выступление на YouTube транслировал офис президента Украины. По словам главы ведомства, участники саммита выбрали темы, которые имеют «ценность» для Москвы, а именно — обмен военнопленными, безопасное использование атомной энергетики и ядерных установок и продовольственная безопасность.

Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время. Теперь вопрос в том, в какой момент мы сможем сделать этот шаг и по какому пути. Потому что не все из них <...> допускают участие России. Это дилемма, в которой мы сегодня находимся, и вы правы, что подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия, — подчеркнул Кассис.

Конференция по Украине проходила в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Организаторы не пригласили Россию на мероприятие. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя проведение саммита, заявил, что он закончится полным провалом. По его словам, подобные «переговоры» без участия Москвы являются бессмысленными.

Итоговую декларацию по саммиту поддержали 80 государств из 91. К стороне, поддержавшей документ, примкнули США, Швейцария, страны ЕС и Турция. При этом коммюнике не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, а также Армения, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.