МИД Швейцарии прокомментировал блокировку счетов постпреда РФ при ООН

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Министерство иностранных дел Швейцарии прокомментировало блокировку личного счёта постпреда РФ при ООН Геннадия Гатилова. Ведомство считает, что санкции не препятствуют работе российских дипломатов, пишет ТАСС.

Швейцария относится к своей роли принимающего государства очень серьёзно и предпринимает усилия, чтобы все делегации могли приезжать в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это распространяется также на российские делегации, — сообщили агентству в швейцарском МИД.

Также министерство пояснило, что страна не препятствует въезду дипломатов из России и функционированию дипломатических миссий в Швейцарии. Женева утверждает, что не принимала «принудительных мер» в отношении российских диппредставительств.

В свою очередь, представитель РФ в ООН Ирина Тяжлова заявила, что Россия считает недопустимой блокировку личного счёта постпреда РФ при ООН Геннадия Гатилова в Швейцарии.

Сегодня мы также узнали о том, что один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН в Женеве. Считаем подобную дискриминационную политику недопустимой, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что один из швейцарских банков заблокировал личный счет постпреда России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова. Члены представительства заявили, что швейцарские кредитные организации создают трудности для жизни российских дипломатов на бытовом уровне, а несколько банков отказались от партнёрства с лицами из РФ по национальному признаку.