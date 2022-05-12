МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи о НАТО В МИД Румынии вызван российский посол Валерий Кузьмин из-за публикации о НАТО

Фото KTH/imago stock&people/Global Look Press

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за недавней статьи о НАТО и самой Румынии, опубликованной на сайте российского представительства, сообщила пресс-служба румынского дипведомства. В штаб-квартире министерства российский дипломат встретился с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой, который выразил недовольство публикацией.

В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своём официальном сайте статьи под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире» министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте, — говорится в сообщении МИД Румынии.

В статье, которую опубликовало российское посольство в Румынии, цитируется фраза из интервью папы римского Франциска о том, что «лай НАТО у границ России спровоцировал реакцию Кремля». Кроме того, в статье затрагивается тема фейков и провокаций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.

В начале мая папа римский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли стать причиной ответной реакции Кремля. По его мнению, поведение Альянса повлияло на возникновение украинского кризиса.