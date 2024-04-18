МИД России указал на размывание суверенитета Франции Захарова: Франция сама размывает свой суверенитет передачей НАТО авианосца

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Шарль де Голль»

Франция продолжает размывать собственный суверенитет, очередным свидетельством этого стало решение о передаче авианосца «Шарль де Голль» под руководство НАТО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, это первый случай в истории страны, когда флагман военно-морских сил переходит под командование Североатлантического альянса.

Разумеется, подобное решение — это суверенное право французского руководства. Однако, как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении — в области ядерного сдерживания, — пояснила она.

Захарова также отметила, что подобные действия приводят к тому, что Франция теряет свою независимость в угоду общим подходам в рамках Евросоюза и НАТО. По мнению дипломата, произошедшее говорит о том, что в вопросах глобальной безопасности следует рассматривать вооружение Франции в неразрывном единстве с американским и британским.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов заявил, что Франция обходит другие европейские страны в развитии передовых вооружений. Он подчеркнул, что истребители Dassault Rafale лучше, чем американские F-16.