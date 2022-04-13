«У вас больше зданий нет?»: Захарова о захвате дипсобственности в Польше

Присвоение польскими властями российской дипломатической собственности в столице страны является грубейшим нарушением международного права, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости. Он добавила, что РФ ответит на этот недружественный шаг адекватно и эффективно. Захарова также отметила, что захваченное здание было построенное еще в советское время «за свой счёт».

Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправсоглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года <...> У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли?, — сказала она.

11 апреля власти Варшавы вошли в принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского. Здания собирались заселить беженцами с Украины. Комплекс посетили специалисты в присутствии мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Они обследуют его техническое состояние.

Сообщается, что жилой комплекс на улице Собеского построен СССР ещё в 1970-х годах для семей советских дипломатов и специалистов. В двух его зданиях насчитывается около 100 квартир. В последние годы комплекс пустовал, но его территория была под охраной.