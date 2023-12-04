МИД РФ: заокеанские кураторы Украины толкают ее к саморазрушению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заокеанские кураторы в угоду своим геополитическим позициям направляют Украину на путь саморазрушения, цитирует ТАСС уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева. По мнению дипломата, руководство в Киеве намеренно старается сохранить страну как очаг напряженности.

Именно из-за услужливой готовности нынешних украинских властей отрицать все, что связано с Россией, и в ущерб интересам своего собственного народа уничтожать историческую память и память о подлинном, а не вымышленном прошлом своей страны, заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацискую сущность и в угоду своим геополитическим позициям направляют Украину на путь саморазрушения, — цитирует агентство слова Лукьянцева.

Он добавил, что те, кто сейчас находятся на Украине у власти, не беспокоятся из-за угрозы разрушения государственности своей страны. Для них важнее подпитывать эскалацию в непосредственной близости от российской территории.

Вместе с тем британский политик Джордж Гэллоуэй посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому бежать за границу. Он считает, что если это политику удастся, то ему повезет. Он обратил внимание на рост недовольства главой государства среди соотечественников.

Ранее сообщалось, что рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского. Согласно соцопросам, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.

Кроме того, Зеленского в рейтинге обошел и глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Ему доверяет почти половина (45%) украинцев. Отмечается, что к падению популярности украинского президента привели обеспокоенность населения в развитии своей страны и коррупционные скандалы в правительстве.