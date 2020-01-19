https://static.news.ru/photo/3d51874c-3acc-11ea-bcbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Вопрос о введении в Ливию международных сил необходимо обсуждать консенсусом, считает спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Мы исходим из того, что даже итоги Берлинской конференции будут обсуждаться в Совете Безопасности и только Совет Безопасности имеет полномочия принимать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами, — цитирует дипломата «Интерфакс».

В Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и глава правительства Великобритании Борис Джонсон поприветствовали друг друга на полях международной конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии.