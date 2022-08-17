МИД РФ призвал Великобританию не создавать новый очаг напряженности Временный поверенный в Великобритании Гусаров призвал Лондон не создавать напряженность в Арктике

Фото: Министерство обороны РФ

Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряжённости в Арктике, заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, комментируя нарушение британским самолётом-разведчиком воздушного пространства России, сообщает «Россия 24». Пот его словам, речь идёт о грубом нарушении международного права.

Мы здесь призываем наших британских коллег не идти по этому очень рискованному пути, не создавать в Арктике, регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряжённости на ровном месте, — заявил Гусаров.

Он сравнил эту ситуацию с прошлогодним инцидентом с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма. оссийские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Вечером 15 августа Минобороны сообщило о нарушении британским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы государственных границ России. Нарушение произошло в районе мыса Святой Нос. На защиту госграницы был поднят истребитель МиГ-31бм, который вытеснил RC-135 ВВС Великобритании за пределы воздушного пространства РФ.