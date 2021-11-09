В МИД России назвали ложью заявления о «гибридных операциях» Минска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии — это некая «гибридная атака» режима белорусского президента Александра Лукашенко при поддержке российского государства. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Россия 1».

Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь, — сказала она.

Ранее власти Евросоюза приостановили действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Решение было принято в связи с миграционным кризисом на границах сообщества.

В НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики» и назвали данные действия недопустимыми.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в ситуации некую «мафиозную структуру» из ЕС, которая занимается транзитом мигрантов с Ближнего Востока через территорию Белоруссии.

При этом в МВД РБ заявили, что мигранты на территории республики находятся на законных основаниях.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.