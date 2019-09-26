Фото: Сергей Булкин/News.ru

МИД России обратился к украинским властям с призывом прекратить практику обеления нацизма и фальсификации истории.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проходят в стране регулярно. Украинский институт национальной памяти, даже после увольнения его руководителя Владимира Вятровича, продолжает поточным методом фабриковать исторические фальшивки, называя пособников нацистов борцами за свободу.

Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением. Это — кощунство над памятью погибших, и оно заслуживает резкого и всеобщего осуждения, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее News.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому избавиться от сторонников нацизма во власти, иначе они начнут диктовать ему политический курс.

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