https://static.news.ru/photo/482e9440-e061-11e9-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МИД России обратился к украинским властям с призывом прекратить практику обеления нацизма и фальсификации истории.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проходят в стране регулярно. Украинский институт национальной памяти, даже после увольнения его руководителя Владимира Вятровича, продолжает поточным методом фабриковать исторические фальшивки, называя пособников нацистов борцами за свободу.

Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением. Это — кощунство над памятью погибших, и оно заслуживает резкого и всеобщего осуждения, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее News.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому избавиться от сторонников нацизма во власти, иначе они начнут диктовать ему политический курс.