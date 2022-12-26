МИД РФ предупредил об опасности конфликта в Косове из-за действий Приштины

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Мария Захарова

Контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на обострение вокруг Косово, а подыгрывание официального Брюсселя интересам косоваров переходит все границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, игнорирование международного права по Косово «лишь раззадоривает приштинских радикалов», что может быть чревато началом масштабного конфликта на Балканах.

Развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее. Как и во время кровавых антисербских погромов 2004 года, они выступают в роли статистов. <...> Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косову лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта, — заявила Захарова.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что «горячая фаза» конфликта Сербии и Косово может начаться с попытки косовского спецназа ликвидировать баррикады, возведенные косовскими сербами. По его словам, в таком случае сербский президент применит вооруженные силы, которые уже стянуты к границе. Также дипломат отметил, что Косово может занять сторону Албании.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов.