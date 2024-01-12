МИД РФ: планы Латвии выдворить россиян схожи с действиями фашистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Планы Латвии выдворить 1167 россиян из-за закона о знании языка схожи с практиками фашистов по сегрегации людей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Этих людей уже лишили и соцпакетов, и медобслуживания. Она подчеркнула, что эта цифра подлежащих депортации отнюдь не окончательная.

У этих людей уже отобрано право на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии — это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определенных вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе, — сказала Захарова.

Захарова напомнила, что перед Второй мировой войной в Западной Европе создавали гетто, куда распределяли людей и ограничивали их в правах. Она подчеркнула, что происходящее сегодня в отношении россиян в Латвии — не что иное, как повторение истории и деление людей по национальному признаку.

В январе стало известно, что миграционная служба Латвии готовится выслать из страны несколько тысяч россиян. Власти начали аннулировать постоянные виды на жительство тех, кто не успел выполнить новые миграционные требования, касающиеся подтверждения владения латышским языком.

Также власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах, при этом не исключено введение преподавания на украинском. Отмечалось, что в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС.

Кроме того, парламент Латвии 11 января утвердил в окончательном чтении закон, предусматривающий конфискацию «Дома Москвы» в Риге. В посольстве РФ в прибалтийской республике назвали это актом государственного грабежа.