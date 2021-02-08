МИД РФ назвал атакой на русский язык запрет российского канала в Латвии

https://static.news.ru/photo/45c34e7e-6a37-11eb-aceb-96000091f725_660.jpg Фото: Reinhold Schrank/imagebroker.com/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

Представитель МИД в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, напомнила, что телеканалы холдинга ВГТРК уже не первый год подвергаются гонениям в Латвии. Захарова подчеркнула, что в МИД видят в запрете «России-РТР» стремление Риги любой ценой искоренить русскоязычные СМИ в стране и русский язык как таковой.

Латвия в очередной раз пренебрегает правами русскоговорящего населения страны, игнорируя свои обязательства в области обеспечения прав человека и попирая таким образом основополагающие принципы демократического и гражданского общества, — отметила дипломат.

Захарова указала, что обоснование запрета является асбурдным. Национальный совет по электронным СМИ Латвии весьма вольно трактовал местные и европейские правовые нормы, по словам дипломата.

Ведущим телепрограммы «60 минут» вменяется в вину «разжигание ненависти» и «клевета», несмотря на то, что речь идёт о заявлениях, сделанных в ходе дискуссионной программы, для которых резкие высказывания — характерное явление. Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения, — сообщила Захарова.

Как писал NEWS.ru, о запрете на ретрансляцию «России-РТР» на латвийской территории объявил 8 февраля глава Национальный совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш. Претензии к российскому телеканалу регулятор высказал ещё в июле 2020 года. Поводом для разбирательств стал выпуск передачи «60 минут», посвящённый Украине.

Ранее стало известно, что крупнейший латвийский кабельный оператор Tet принял решение об отказе от ретрансляции пяти других российских телеканалов — «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия», «Киномикс» и Первого балтийского канала (ПБК).