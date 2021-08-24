МИД осудил осквернение памятников ВОВ в Молдавии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии. Россия осуждает действия и рассчитывает на тщательное расследование, говорится в сообщении МИД РФ.

Первый инцидент произошёл на минувшей неделе в Единецком районе Молдавии. Сообщалось, что был повреждён памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии. Вандалы разбили памятную плиту. Через несколько дней ситуация повторилась: неизвестные осквернили памятную надпись времён ВОВ «Осмотрено. Мин нет».

Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных, — сказала Захарова.

Помимо этого, российское внешнеполитическое ведомство ожидает, что упомянутые объекты будут оперативно приведены в надлежащий вид.

Ранее сообщалось, что девочки осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в Приморье. Мемориал на Калининской улице был в ужасном состоянии: цветы вырваны и раскиданы по территории сквера.