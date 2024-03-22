МИД Польши: в США знали о подготовке диверсии на «Северном потоке — 2»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Американская сторона заранее знала о планах диверсии на «Северном потоке — 2», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он не стал называть страну, которая была заинтересована в подрыве трубопровода, однако добавил, что сделали это представители государства, которому было коммерчески выгодно такое решение.

Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован. И американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала этому. Так что, похоже, было за что быть благодарным [Соединенным Штатам]. А мое личное отношение к «Северному потоку» известно уже много лет. <...> Я считаю, что это сделал кто-то, у кого был корыстный интерес, — сказал Сикорский.

Еще в 2006 году Сикорский назвал строительство «Северного потока — 1» новым пактом Риббентропа — Молотова. Такую же риторику использовал его коллега в 2019 году. Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод с пактом Молотова — Риббентропа. По его словам, решение о строительстве газопровода приняли Россия и Германия. Представителю МИД Польши ситуация напомнила события 23 августа 1939 года, когда в Москве между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, именуемый пактом Молотова — Риббентропа.