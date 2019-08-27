https://static.news.ru/photo/aacce78c-c8c9-11e9-b3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа.

Газопровод «Северный поток», обходящий страны Балтии, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но также для Европы, — цитирует РИА Новости Шинковского, сделавшего заявление в эфире Польского телевидения.

Представителю МИД Польши ситуация напомнила события 23 августа 1939 года, когда в Москве между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, именуемый пактом Молотова-Риббентропа.

Ранее News.ru писал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на три четверти. В данный момент инженерные работы ведутся в России и Германии. По дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и ФРГ проложено 1855 км магистрали. Стартовал финальный этап монтажа конструкций.