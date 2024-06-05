МИД Польши сделал неожиданное заявление о выпускниках МГИМО МИД Польши: в ведомство возвращаются уволенные выпускники МГИМО

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Сотрудники, которые в свое время окончили МГИМО, возвращаются в МИД Польши, заявил глава ведомства Радослав Сикорский в соцсети X. Работники лишились должностей при правительстве партии «Право и справедливость».

Уволенные незаконным образом, они выиграли судебные процессы, и суды их возвращают [на рабочие места], фактически начиная с конца правления ПиС, — написал министр иностранных дел Польши.

Глава МИД республики добавил, что остальным ведомство обязано выплачивать компенсации. Сикорский отметил, что под его руководством министерство в своей кадровой политике руководствуется «не генетикой, а профессионализмом».

Выпускников МГИМО начали увольнять из МИД Польши в 2017 году. Тогда министр иностранных дел Яцек Чапутович практически сразу по вступлении в должность подтвердил намерение убрать из ведомства «старых» работников и принять на работу «новые кадры». В 2023 году экс-глава МИД республики Збигнев Рау заявил, что выпускники МГИМО больше не работают в министерстве. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова расценила такое решение польских властей как средневековую инквизицию, которая тоже боролась с образованием.

Сикорский ранее заявил, что власти РФ ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву. По мнению главы МИД Польши, ситуация стала следствием «организованного нападения» на Евросоюз.