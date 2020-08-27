МИД Польши объяснил вызов белорусского посла

https://static.news.ru/photo/ee6741aa-e875-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Марчин Пшидач Фото: Marcin Przydacz/twitter.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач рассказал, что посла Белоруссии в республике Владимира Чушева в срочном порядке вызвали в МИД из-за нескольких неправдивых обвинений в адрес страны из уст высших представителей белорусской власти.

По его словам, Варшава не ведёт дискуссий о перемещении границ и не двигает войска, передаёт РИА Новости.

В Польше нет согласия на обвинения подобного типа. Мы разочарованы и с удивлением смотрим на заявления президента [Александра] Лукашенко и его окружения, — подчеркнул Пшидач.

Как писал NEWS.ru, Варшава недовольна заявлениями Минска о якобы имеющемся желании присоединить Гродненскую область.

Ранее Лукашенко заявлял, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», и отмечал нарастающую напряжённость у западных границ. В связи с этим в Гродненской области были организованы масштабные тактические учения.

Президент поручил Минобороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе в полную боевую готовность. 19 августа министр обороны Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами противовоздушной обороны.

Город Гродно, который находится на границе с Польшей, на фоне политического кризиса в Белорусии стал одним из самых протестных. Местные чиновники пошли на уступки гражданам, пообещав удовлетворить их основные требования. Перед жителями за излишнюю жёсткость правоохранителей извинился начальник милиции, против участников акций протеста прекратили административные дела, задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам.

Лукашенко, в свою очередь, считает, что в стране пытаются устроить революцию по западным методичкам. Он заявил, что не допустит раскачивания ситуации.