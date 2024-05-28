МИД Польши обвинил Россию в организации миграционного кризиса Сикорский: Россия ответственна за отправку мигрантов из Эфиопии в Европу

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Российские власти ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии для газеты Repubblica. По мнению Сикорского, миграционная ситуация стала следствием «организованного нападения» на Евросоюз. Однако он не смог привести доказательства причастности России к связанной с ней событиям.

[Мигрирующие в ЕС] — это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. Затем их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу. 90% людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу, — заявил Сикорский.

Представители Службы охраны границы Польши ранее сообщили, что группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. В ходе столкновения лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на польскую территорию, бросали в военнослужащих камни.

Отмечается, что это уже не первый случай прорыва границы с Польшей. Согласно статистическим данным, представленным польской стороной, лишь в апреле было зафиксировано около 5,3 тысячи попыток проникновения на территорию республики. Для стабилизации ситуации на помощь пограничникам были направлены солдаты.