МИД Польши обвинил Белоруссию в обострении ситуации на границе
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:52, 08 ноября 2021
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. Минск стремится к эскалации напряжённости в пограничной зоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио.
Это даже не впечатление, а я убеждён, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведёт к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон, — сказал он.
По мнению Вавжика, рано или поздно на польско-белорусской границе наступят трагические события.
Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Они бросают в солдат камни, бутылки и палки.
Миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ряд стран направил к границам военных и начал строительство стен. По словам Лукашенко, Минск не может сдерживать весь этот поток мигрантов из-за санкционных ограничений, введённых против государства со стороны стран Запада.