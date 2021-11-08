16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

МИД Польши обвинил Белоруссию в обострении ситуации на границе

11:52, 08 ноября 2021
МИД Польши обвинил Белоруссию в обострении ситуации на границе Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. Минск стремится к эскалации напряжённости в пограничной зоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио.

Это даже не впечатление, а я убеждён, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведёт к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон, — сказал он.

По мнению Вавжика, рано или поздно на польско-белорусской границе наступят трагические события.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Они бросают в солдат камни, бутылки и палки.

Миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ряд стран направил к границам военных и начал строительство стен. По словам Лукашенко, Минск не может сдерживать весь этот поток мигрантов из-за санкционных ограничений, введённых против государства со стороны стран Запада.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео