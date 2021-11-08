МИД Польши обвинил Белоруссию в обострении ситуации на границе

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Польши.

Отмечается, что мигранты бросают в солдат камни, бутылки и палки. На кадрах видно, как несколько мужчин за забором с колючей проволокой агрессивно ведут себя по отношению к снимающим видео. Миграционный...