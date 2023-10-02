МИД Польши: налаживание отношений с Украиной требует «титанических усилий»

Польско-украинские отношения входят в стадию, когда их восстановление потребует титанических усилий, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat News. По его словам, Киев может найти выход из ситуации, если захочет этого.

Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду подсказывать властям Украины, что нужно сделать. У нас давние и сложные отношения. Украинская сторона точно найдет выход, если захочет, — подчеркнул министр.

Рау считает, что в отношениях стран могут быть периоды конъюнктуры и периоды деконъюнктуры. Именно проявлением последнего периода он объяснил свое отсутствие на неформальной встрече глав МИД ЕС, прошедшей 2 октября в Киеве.

Варшава и Киев в споре вокруг транзита украинских зерновых имеют разные интересы. Однако после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши, сделанных на Генассамблее ООН, отношение польского общества к украинской политике в отношении республики, «пошатнулось, если не сказать больше», уточнил Рау.

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что Варшава отклонила приглашение Киева на Международный форум военной индустрии. По его словам, Польша была в числе первых, кто получил предложение участвовать в форуме, однако приглашения не приняла.