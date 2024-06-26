МИД ответил на призыв ультраправых партий ЕС к переговорам России и Украины Захарова: слова ультраправых в ЕС о диалоге по Украине — признак здравого смысла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Планы партии «Альтернатива для Германии» создать в Европарламенте фракцию «Суверенисты» из ультраправых сил, которые выступят за переговоры России и Украины, — проявление здравого смысла, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она отметила, что европейскому народу «пора пробуждаться».

Если подобные планы действительно будут реализованы, то это еще раз подтвердит, что у европейских избирателей есть усиливающийся запрос на прекращение абсолютно авантюрной и сумасшедшей политики лидеров ЕС, которые последовательно превращали киевскую власть в террористический режим, толкая Украину в пропасть, — сказала дипломат.

По ее словам, прошедшие выборы в Европарламент показывают, что европейские избиратели придерживаются реалистичного подхода, а их запросы на новую политику отражают реальность.

Ранее Захарова заявила, что слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о Крыме должны быть изучены юристами, историками и психиатрами. Украинский политик заявлял, что на полуострове не должно быть никаких «пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни».