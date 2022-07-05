В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным МИД Норвегии считает, что договор по Баренцеву морю не подлежит денонсации

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Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации. С таким заявлением выступила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер в эфире телеканала NRK.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос денонсации, или приостановки договора между двумя странами о том, как разграничиваются морские пространства и проходит сотрудничество в акватории Баренцева моря.

Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно, — сообщила Хаавардсдаттер.

На заседании депутат от КПРФ Михаил Матвеев подчеркнул, что этот договор был заключен еще 12 лет назад. Согласно документу, по словам Матвеева, порядка 175 тысяч квадратных метров Россия решила просто уступить своим норвежским партнерам. На тот момент это могло стать залогом плодотворного сотрудничества в арктической зоне. Однако сейчас ситуация поменялась и Норвегия периодически чинит России препятствия, например, по отправке продовольствия в русские поселения на Шпицбергене.