МИД Норвегии опроверг нарушение договора о Шпицбергене Глава МИД Норвегии: Осло не нарушает договор о Шпицбергене

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Анникен Хюитфельдт

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что страна не нарушает договор о Шпицбергене и не пытается намеренно создавать препятствия России. По ее словам, которые приводит агентство AFP, решение не пропускать российские грузы на архипелаг продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии.

Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене, — подчеркнула глава ведомства.

Ранее Норвегия отклонила заявку России на отправку грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Поселок Баренцбург на Шпицбергене оказался в сложном положении после введения западных санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров) не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей.

Член Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что норвежские власти поступили аморально, отказавшись пропустить российские грузы на архипелаг. Он отметил, что Осло нарушил подписанный в Париже договор 1920 года, согласно которому СССР признал суверенитет Норвегии над архипелагом.