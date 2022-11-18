МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции Москвы по делу MH17

Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Рабочие работают на месте крушения самолета MH17 Malaysia Airlines

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России из-за реакции Москвы на вердикт Окружного суда Гааги по делу катастрофы рейса MH17 в Донецкой области, сообщает Associated Press. В ведомстве назвали неприемлемым ответ властей РФ на судебный вердикт гаагского суда.

Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо, — заявили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о недопуске Москвы к расследованию катастрофы рейса MH17 в Донецкой области со стороны гаагского суда. Представитель Кремля отметил, что отстранение РФ по меньшей мере не поспособствовало объективности следственных мероприятий и финального вердикта Окружного суда Гааги.

Гаагский суд ранее признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (граждане России) и Леонида Харченко (гражданин Украины) виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела, Олега Пулатова, признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.