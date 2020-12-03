МИД назвал задержание журналистов в Латвии «карательной акцией»

https://static.news.ru/photo/4a0d6ab2-35af-11eb-b762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ расценил действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как вопиющий пример попрания свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве считают, что проведённые 3 декабря в отношении журналистов «задержания, допросы и обыски» категорически неприемлемо оправдывать якобы нарушениями режима «санкций» Европейского союза.

Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом, — говорится в сообщении МИД, размещённом на его сайте.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что в тот же день «была учинена расправа» и над русскоязычными журналистами из агентства Baltnews, а также некоторыми общественными деятелями Латвии.

Всё это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ, — предупредили в МИД.

Там добавили, что рассчитывают на адекватную оценку событий, произошедших в Латвии, и со стороны ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяли технику и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения — граждане Латвии.