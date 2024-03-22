Великобританию уличили в распространении фейков о российских СМИ МИД РФ: Великобритания распространяет фейки против неугодных российских СМИ

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Карл III

Британские СМИ обвинили в распространении ложных сообщений о смерти короля Карла III неугодные властям королевства российские издания и информационные агентства, сообщили РИА Новости в МИД России. В министерстве подчеркнули, что власти Великобритании вбрасывают заготовленную заранее версию событий в нужный для себя момент.

Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер, — заявили в МИД России.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил ложное заявление о смерти британского монарха, якобы сделанное официальным представителем Букингемского дворца. РИА Новости обратилось за комментарием в королевскую пресс-службу, где эти слухи опровергли. Отмечается, что российское агентство опубликовало опровержение. Но британские издания Express, Telegraph и Daily Mail обвинили Sputnik и РИА Новости в распространении фейка о смерти Карла III.

Российские СМИ были обвинены в том, что они предприняли попытку перепроверить широко распространившуюся «сенсацию». В действительности британцы их «отчитали» за должный и присущий всем профессиональным медиаплатформам фактчекинг, — отметили в министерстве.

Букингемский дворец ранее опубликовал на официальной странице в Twitter (X) фото короля Великобритании Карла III, которое, как утверждается, было снято 19 марта утром во время его встречи с ветеранами корейской войны. Пресс-служба королевской семьи распространила снимок на фоне слухов о смерти монарха.