МИД Молдавии вызвало российского представителя из-за заявления Лаврова В молдавском министерстве ждут разъяснений слов Лаврова по Приднестровью от дипломата

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавской Республики Нико Попеску вызвал к себе временно поверенного в делах России в Молдавии Анатолия Лошакова из-за заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Приднестровской Молдавской Республике, сообщает пресс-служба молдавского МИДа в Telegram-канале. Ведомство рассчитывает получить от Лошакова ответ на заявления главы МИД РФ.

Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей, — говорится в тексте заявления.

В четверг Лавров заявил, что любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) будут расцениваться как нападение на Россию. По словам министра, так было в Южной Осестии в 2008 году, когда на миротворцев РФ напали грузинские военные.

В связи с последними заявлениями министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, напоминаем российской стороне, что законодательство Республики Молдова гарантирует основные права и свободы человека. <...> [республика], как и всешда, подтверждает приверженность мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны, так в диалоге с Российской Федерацией по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории нашего государства, — уточнили в ведомстве.

Также в министерства уточнили, что считают необоснованными «любые другие спекуляции по этому поводу».

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что российские военные принесли мир в Приднестровье. По его словам, отказаться от их присутствия так же глупо и опасно, как резать ветку, на которой сидишь.