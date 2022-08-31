МИД Люксембурга высказался против «железного занавеса» для россиян в Европе Глава МИД Люксембурга Ассельборн выступил против «железного занавеса» для россиян в Европе

Фото: Torsten Becker / imageBROKER.com / Global Look Press

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что страна выступает против введения визовых ограничений для обычных россиян на въезд в Европу. Дипломат призвал не допустить появление «нового железного занавеса» в Европе. Отмечается, что такого же мнения придерживаются Венгрия и Австрия, пишет агентство France-Presse.

У нас не должно быть нового железного занавеса в Европе, — сказал Ассельборн.

В ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа представители стран Евросоюза обсудили возможные визовые ограничения для россиян. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за приостановку соглашения об облегчении визового режима с Россией.

Глава МИД Франции Катрин Колонна перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге ранее заявила, что в вопросе о визах необходимо разделять тех, кто имеет отношение к конфликту на Украине, и тех, кто не причастен к нему. По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.