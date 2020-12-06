МИД Люксембурга: при провале переговоров по Brexit Лондон покинет и Европу

https://static.news.ru/photo/b8ba6db0-386c-11eb-a303-fa163e074e61_660.jpg Жан Ассельборн Фото: Marta FernÃ¡Ndez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае провала переговоров о новых отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза королевство может покинуть не только ЕС, но и всю Европу. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

По прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе он сказал, что это произойдёт в случае, если переговоры будут провалены по вине Великобритании. Министр напомнил, что ранее председатель британского правительства Борис Джонсон говорил, что Лондон покинет Евросоюз, но не Европу, передаёт ТАСС.

Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де- факто покинет Европу, — заявил Ассельборн.

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года. Сейчас стороны пытаются заключить торговое соглашение, в котором будут прописаны условия взаимного экономического сосуществования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Париж пригрозил наложить вето на сделку по Brexit. Как заявил министр по европейским делам страны Мишель Барнье, Франция может воспользоваться этим правом, если условия сделки ей покажутся несправедливыми.