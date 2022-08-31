МИД Люксембурга: нельзя постоянно вводить санкции против России Глава МИД Люксембурга Ассельборн: нельзя постоянно вводить санкции против России

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жан Ассельборн

Против России не следует постоянно вводить все новые и новые санкции, рассказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в ходе неформальной встречи глав европейских внешнеполитических ведомств. По его мнению, лидеры стран Европы должны задуматься о дипломатическом пути решения проблем. При этом он уточнил, что в настоящий момент это неосуществимо, передает ТАСС.

Мы стараемся сделать так, чтобы уже принятые санкции исполнялись. Нельзя постоянно вводить санкции, санкции, санкции. В какой-то момент нужно задуматься, как мы можем снова встать на путь дипломатии. Я знаю, что сейчас об этом речи не идет, — высказался министр.

Также во время переговоров Ассельборн заявил, что страна выступает против введения визовых ограничений для обычных россиян на въезд в Европу. Дипломат призвал не допустить появление «нового железного занавеса» в Европе. Против подобных ограничений также высказались Австрия и Венгрия.

В ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа представители стран Евросоюза обсудили возможные визовые ограничения для россиян. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за приостановку соглашения об облегчении визового режима с Россией.

Глава МИД Франции Катрин Колонна перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге ранее заявила, что в вопросе о визах необходимо разделять тех, кто имеет отношение к конфликту на Украине, и тех, кто не причастен к нему. По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.