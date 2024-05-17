МИД Литвы выразил протест представителю России

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Министерство иностранных дел Литвы

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя России и выразило ему протест из-за решения РФ объявить литовских политиков в розыск, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Отмечается, что МИД неоднократно сообщал российскому представителю, что подобные решения противоречат общепринятым нормам международного права, демонстрируют усилия по фальсификации исторических фактов и выражают неуважение к республике.

Министерство иностранных дел Литовской Республики потребовало немедленного прекращения политически мотивированного преследования граждан Литовской Республики, — говорится в сообщении.

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Причина, по которой Кайриса объявили в розыск, — уголовная статья. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в отношении Кайриса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам в Литве.

13 февраля также стало известно, что МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Она находится на посту премьера с 2021 года. В 2018 году она стала председателем Партии реформ Эстонии. Кроме того, в базу розыска внесли экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и членов Сейма Латвии.