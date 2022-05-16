МИД Латвии приостановил договор с Россией о памятных сооружениях

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МИД Латвии официально уведомил российское посольство о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора с Россией о памятных сооружениях и памятниках, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, передаёт ТАСС. 12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Инициаторы принятия законопроекта об отмене действия этой статьи заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.

Направил ноту в посольство России о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей, — написал министр в соцсети.

Эта статья регламентирует как соцподдержку ветеранов, так и сохранение советских памятников.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ. Однако в ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику, зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Впоследствии в Латвии завели 23 дела на людей, пришедших в эти дни к монументу.