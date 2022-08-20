МИД Кипра выступил против запрета выдачи виз россиянам

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Кипр выступает против запрета на выдачу виз гражданам России, об этом сообщил постоянный секретарь Министерства иностранных дел страны Корнелиус Корнелиу, передает газета Cyprus Mail. По его мнению, это ограничение не будет полезным.

Мы не уверены в том, что подобное решение [запретить выдачу виз] принесёт какую-либо пользу. <...> На Кипре и в других странах Евросоюза существует русская община, и подобной мерой мы помешаем контактам этих русских с их семьями и друзьями, — заявил Корнелиу.

Также он отметил, что схожей позиции придерживаются Греция и Германия. Однако, по словам дипломата, грядущее обсуждение вопроса выдачи виз россиянам в Праге будет очень важным, поскольку на нём будут присутствовать остальные члены Евросоюза.

Нам стоит подождать обсуждения вопроса, и мы увидим, какой баланс этого решения будет найден, — добавил Корнелиу.

Политик отметил, что решение о запрете гражданам России посещать страны — члены Евросоюза «противоречит принципам Кипра».

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз всем гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом главы МИД не готовы пойти на полный запрет в выдаче виз, обсуждаться будут исключительно ограничения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Португалии заявил, что страна не станет поддерживать запрет на въезд в ЕС для россиян. Несмотря на это, руководство Португалии примет участие в обсуждении вопроса с остальными членами Евросоюза.